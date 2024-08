"Pachinko" aumenta as apostas e o número de personagens para a segunda temporada

"Sempre dissemos que a pulsação tem que ser a mesma, não importa o que aconteça, mas acho que a maior diferença é o quanto o mundo se tornou maior para nossos personagens", disse o roteirista e produtor executivo, Soo Hugh, à Reuters.

"Acrescentamos muito mais personagens na segunda temporada porque é assim que as famílias crescem."

Com a Segunda Guerra Mundial agravando as circunstâncias já tensas da personagem central Sunja, interpretada por Kim Min-ha, e sua família, Sunja retoma o contato com seu ex-amante Hansu (Lee Min-ho), um empresário com conexões criminosas.

Em uma história paralela, o neto de Sunja, Solomon (Jin Ha), tenta voltar ao topo na Tóquio do final da década de 1980, enquanto a agora idosa Sunja (Youn Yuh-jung) é energizada por uma nova amizade.

"Com a história de Solomon nos dias atuais, os riscos parecem mais terríveis para ele", disse Hugh.

Para Kim, expressar a maturidade cada vez maior da jovem Sunja, agora mãe de dois filhos, foi um desafio.