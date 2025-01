BBB 25: Madrugada teve críticas ao funk carioca e medo do Paredão

A festa ficou animada com os hits de Tierry, Gustavo e Luan. Os brothers acompanharam as letras das músicas dos artistas.

O show acabou mas a festa estava só começando no BBB 25 e os participantes do reality se divertiram na pista de dança.

Amor no alvo

Após trocar flertes com Diogo no Show de Quarta, Aline foi parar na Mira do Líder. A sister foi entender a escolha do ator e ficou sabendo de suas diferenças com Vinícius, dupla da baiana na competição.

Por outro lado, a mira e as pontuações do líder não interferiram na amizade de Aline e Vinicius. Ao som de Iza, os dois mostraram sincronia na pista de dança.

Repassando