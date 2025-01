Sam Moore, lendário cantor de soul, morre aos 89 anos

Sam Moore, cantor americano que fez parte do duo Sam & Dave, morreu nesta sexta-feira (10) aos 89 anos. O assessor de imprensa do artista informou ao jornal The Guardian que a morte aconteceu por complicações de uma cirurgia realizada em Coral Gables, na Flórida.

Moore fez grande sucesso na década de 1960 com hits como "Soul Man" e "Hold On, I'm Comin'" ao lado de Dave Prater (1937-1988). A dupla, considerada lendária para a música soul americana, influenciou artistas como Michael Jackson e Al Green.

Em 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr., o duo se apresentou no concerto memorial em homenagem ao ativista, no Madison Square Garden, em Nova York. Anos depois, em 1992, foi introduzido ao Rock & Roll Hall of Fame por Billy Joel.