Rachel Sheherazade deixa a Record após um ano: 'Dever cumprido'

Rachel Sheherazade não teve seu contrato renovado na TV Record. A notícia foi confirmada pela apresentadora em suas redes sociais na noite de segunda-feira, 23. Neste ano, ela comandou os programas A Grande Conquista 2 e Domingo Record.

"Meus agradecimentos à Record pelo respeito e a confiança no meu trabalho. Em menos de um ano, pude encabeçar dois grandes projetos na emissora e recebi muito amor por onde passei. O sentimento é de felicidade por tudo o que vivi este ano e aquela sensação maravilhosa do dever cumprido", escreveu na legenda da publicação.

Ela ganhou popularidade na emissora após participar de A Fazenda 15 no ano passado. Apesar de ter sido expulsa do programa, sua participação no reality show foi muito comentada nas redes sociais.