'Queer', filme gay com Daniel Craig, é adaptação de livro; saiba qual

Escrito em 1952 e publicado só três décadas depois, "Queer" retrata a crise de abstinência de drogas e uma paixão obsessiva de William Lee, vivido por Craig no filme de Guadagnino. William é o alter ego de Burroughs e é protagonista de outros dois livros de Burroughs: "Junky" e "Almoço Nu".

A história é ambientada na Cidade do México no início dos anos 1950. Durante uma crise de abstinência, William Lee e Eugene Allerton (no filme vivido por Drew Starkey), por quem Lee nutria uma paixão obsessiva, saem para uma viagem em busca de ayahuasca.

O longa estreou no Festival de Veneza 2024, onde recebeu muitos elogios, especialmente pela atuação de Daniel Craig, que pode conquistar sua primeira indicação ao Oscar pelo filme. A trilha sonora de "Queer" conta com música de Caetano Veloso. O brasileiro é um dos intérpretes de "Vaster Than Empires", ao lado de Trent Reznor. A canção foi feita exclusivamente para o filme.

E ele não é o único brasileiro no filme. O ator Henrique Zaga faz o papel de Winston Moon no longa. Este, no entanto, não é o primeiro papel internacional de Zaga. Ele participou da série "Teen Wolf", em 2015 e, desde então, acumula créditos em produções estrangeiras de grande escala, passando pelas séries "13 Reasons Why" e "Quem é Você, Alasca?", antes de estrelar o filme de herói "Os Novos Mutantes", em 2020.