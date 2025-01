Morre a atriz britânica Joan Plowright aos 95 anos

Atriz veterana atuou em '101 Dálmatas' Imagem: Divulgação

Suas atuações no filme "Stalin", como a esposa do estadista russo, e em "Um Sonho de Primavera", lhe renderam o Globo de Ouro em 1992. Plowright também foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no último filme.

Ela começou a carreira como atriz de teatro no final da década de 1940. A artista parou de atuar nos palcos em 2003.

No cinema, atuou em cerca de trinta filmes, desde a década de 1960 até seu último papel em "As Crônicas de Spiderwick", em 2008.

No Brasil, Joan Plowright é lembrada pelos fãs por atuações em longas como "O último grande herói" (1993), "Dennis - O Pimentinha" (1993) e "101 Dálmatas" (1996).