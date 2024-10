'Sentei no dildo e gravei': vídeo de aventura vaza e casal bi perde petshop

O casal Luiz Henrique, 29 anos, e Aryane Larissa, 31 anos, ambos do norte do Paraná Imagem: Andre Porto/UOL

Luiz e Aryane, conhecidos como Luar Casal, começaram a namorar há cinco anos, sem um saber das experiências bissexuais do outro. Até a veterinária achar no celular do companheiro fotos e vídeos dele com homens.

"Expliquei tudo e, a partir dali, começou a fluir. Por ideia dela começamos a frequentar o swing", Luiz detalha.

Apesar de tudo acordado, Aryane diz ter levado um choque ao ver o companheiro com outro homem. "Não é normal, já que não somos acostumados a isso. Mas, passado o impacto, deu mais tesão", ela conta.

Além de casas de swing, a dupla passou a procurar por outros aventureiros em sites, mas que topassem interagir com todo mundo. "Aparece muito cara que fala que gosta dos dois, mas fica de pau mole para a Ary e me come gostoso. E a minha pira é dar para o cara depois de ele ter pego ela gostoso", Luiz entrega.

"De todos os nossos encontros com casais, 98% tiveram interação bi masculina. Nos outros, pelos menos mostraram algum interesse em homem", explica.