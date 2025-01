Zoë Saldaña rompe silêncio sobre polêmica de Karla Sofía: 'Me entristece'

Zoë Saldaña rompeu o silêncio e lamentou as falas preconceituosas de Karla Sofía Gáscon, sua parceira de cena em "Emília Pérez".

O que aconteceu

Saldaña disse lamentar as falas de Gáscon em ataques ao Islã, sul-coreanos, chineses, às políticas de diversidades do Oscar e até mesmo à Selena Gomez, com quem atuou em "Emília Pérez". "Isso me deixa muito triste, porque eu não apoio [isso], e não tenho nenhuma tolerância para qualquer retórica negativa contra pessoas de qualquer grupo", declarou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (31).

A atriz destacou que "Emília Pérez" é um filme sobre "inclusão e equidade". "Me entristece que estamos tendo que enfrentar esse retrocesso agora. Mas fico feliz que todos vocês estão aqui e ainda estão apoiando 'Emilia', porque a mensagem que esse filme traz é tão poderosa e a mudança que ele pode gerar para comunidades marginalizadas, dia após dia, é importante".