'Superman', 'Wicked 2' e mais: as novidades da Universal e Warner no cinema

Nesta sexta-feira (31), a Universal Pictures e a Warner Bros. Pictures anunciaram as novidades que chegarão aos cinemas em 2025. Tem títulos para todos os gostos, de super-heróis até terror, passando pela comédia romântica. Confira os destaques:

'Bridget Jones: Louca pelo Garoto'

O ano começa com novidades para as românticas: nove anos depois de "O Bebê de Bridget Jones", a personagem retorna em um novo filme — com novas desventuras amorosas! O filme chega aos cinemas no dia 13 de fevereiro.