Como Drew Barrymore mudou a vida de Steven Spielberg: 'Estava obcecado'

Steven Spielberg, 78, e Drew Barrymore, 49, se conheceram há mais de 40 anos, quando ele a dirigiu no clássico "E.T. O Extraterrestre" (1982). Foi o primeiro papel de destaque da atriz, que tinha apenas seis anos de idade.

O que aconteceu

Em painel no TCM Classic Film Festival, em Nova York, no sábado (25), os dois relembraram "E.T". Emocionada, Drew Barrymore agradeceu mais uma vez pela oportunidade de ter atuado no longa vencedor quatro Oscar e dois Globo de Ouro.