'Ainda Estou Aqui': indicações ao Oscar colocam filme em 1º lugar no Brasil

Sucesso do filme não se limitou ao Brasil. Internacionalmente, a produção recebeu o selo "Must See" no Metacritic e alcançou altos índices de aprovação, com 96% da crítica e 99% do público no Rotten Tomatoes e 4,4 estrelas (de 5) no Letterboxd.

'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" Imagem: Divulgação

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor.

Vivida por Fernanda Torres, Eunice enfrenta a violência do regime militar depois da prisão e do desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início da década de 1970.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h pela TNT e pela Max.