Além de Bocardi, compliance da Globo provocou demissões de Melhem e Mayer

Mayer já foi um dos principais galãs da Globo. A demissão do ator em 2018 pegou os fãs de surpresa, após ele ser acusado de assédio sexual por uma figurinista.

Na época, Mayer estava no ar na novela "A Lei do Amor". À época, o famoso emitiu comunicado em que admitiu ter "passado do ponto". Desde então, ele está afastado das telinhas.

William Waack

William Waack na bancada do Jornal da Globo Imagem: Zé Paulo Cardeal/Globo

Waack era titular do Jornal da Globo e um dos principais nomes do jornalismo da emissora até ser demitido por fazer comentários racistas. As falas preconceituosas do apresentador foram feitas nos bastidores da cobertura das eleições dos Estados Unidos em 2016, gravadas por um então funcionário da empresa, e expostas nas redes sociais.

No áudio, William se irrita com um motorista que buzina o carro próximo de onde ele estava. "Tá buzinando por que, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é... É preto. É coisa de preto!", falou ele na época.