O que é compliance e como levou à demissão de Rodrigo Bocardi na Globo

O apresentador Rodrigo Bocardi foi demitido da Globo por "descumprir normas éticas". A empresa não especificou qual teria sido o descumprimento. Comunicado apenas informou que, "como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance".

O que compliance?

Sistema estabelece normas e padrões de conduta. Ele garante que os colaboradores ajam conforme as diretrizes éticas da empresa, normas legais e regulatórias. "No caso de empresas jornalísticas, as regras de compliance costumam ser ainda mais rígidas, para preservar a credibilidade da informação", ressalta Márcia Prado, advogada trabalhista da TT&Co.

Conflito de interesses é uma das principais violações de compliance no jornalismo. A ligação com partidos ou empresas pode comprometer a credibilidade da emissora. "Jornalistas devem manter independência total para garantir a isenção profissional", destaca Prado.