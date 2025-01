Demissão de Rodrigo Bocardi expõe 'teto de vidro' e relação com políticos

Rodrigo Bocardi, âncora do Bom Dia São Paulo, foi desligado da Globo ontem após 26 anos na emissora. Segundo comunicado do canal, após análise do departamento de compliance, foi constatado que o jornalista "descumpriu normas éticas".

O anúncio pegou de surpresa a redação de jornalismo da Globo, incluindo Sabina Simonato, que foi convocada de emergência para assumir interinamente o matutino da emissora.

Na noite de ontem, o desligamento de Bocardi dominou as conversas nos corredores da emissora e grupos de jornalistas e produtores.