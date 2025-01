MBC Gayo: veja as performances do festival de música voltada ao K-pop

Splash reuniu 11 colaborações e performances especiais do festival:

A rapper e líder do (G)I-DLE, Jeon Soyeon, estava o próprio G-Dragon —com terno e lenço parecidos com os dele—, com sua versão do single recente do rapper, "Power"

Uma das performances mais aguardadas da noite foi a colaboração entre Karina, do aespa; Yuna, do ITZY; e Sullyoon, do NMIXX. Elas apresentaram uma performance do hit "Pocket Locket", da norte-americana Alaina Castillo.

Tivemos também uma reunião de gigantes da quinta geração: ZB1 e BOYNEXTDOOR reuniram forças para uma collab de "Number 1", da lenda do k-pop BoA. ZB1 apresentou um cover de "Mr. Mr.", do Girl's Generation, e os Bonedo, um cover de "Playing with fire", do BLACKPINK.