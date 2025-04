No Dia do Beijo, relembre os beijos mais famosos dos filmes e séries

Molly e Sam, em 'Ghost - Do Outro Lado da Vida' (1990)

Demi Moore e Patrick Swayze em 'Ghost - Do Outro Lado da Vida' Imagem: Reprodução

A cerâmica nunca mais foi a mesma após esse beijão de Demi Moore e Patrick Swayze! A cena se passa no início do filme, antes da tragédia que muda a vida de Molly e Sam, e já estabelece a paixão entre os personagens. "Lembro que, nos ensaios, foi tão sexy que até Patrick e Demi ficaram um pouco envergonhados", contou o diretor Jerry Zucker nos comentários do DVD do filme.

'A Dama e o Vagabundo' (1955)

Imagem: Reprodução/MTV

Sim, o beijo entre dois cachorros de animação está na lista. Neste clássico da Disney, os personagens estão dividindo um prato de macarrão e, sem querer, pegam o mesmo pedaço de espaguete. Todos sabemos o que acontece depois: eles continuam comendo e, quando percebem, estão se beijando.