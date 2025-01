'Round 6': Netflix anuncia data de estreia da terceira e última temporada

A Netflix anunciou a data da terceira e última de "Round 6": 27 de junho de 2025.

O que aconteceu

A revelação foi feita durante evento global para jornalistas, no qual diversas novidades foram anunciadas. Splash participou do evento.

Vale dizer que a data fora vazada anteriormente. O perfil sul-coreano da Netflix no YouTube publicou um vídeo no qual anunciava a chegada da terceira temporada de "Round 6" para o dia 27 de junho de 2025. O conteúdo foi deletado pouco tempo depois. As informações são da revista Forbes.