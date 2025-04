Atriz de 'Volta por Cima' pede papel em 'Vale Tudo': 'Dar na cara de Odete'

Atriz faz um balanço positivo da personagem ao longo da trama. "Ela foi ganhando espaço, entrando na onda de paquerar, de encontrar um relacionamento. Ela é empoderada, chega e dá em cima, tentei fazer disso algo normal, assim como é para o homem".

Comecei sabendo que seria uma personagem menor, que cresceria aos poucos, quando fui percebendo o processo dela, foi uma delícia. E eu percebo isso na rua, como as pessoas começaram a falar: 'ela é da novela' ou 'olha a Beth, a fofoqueira'. O público passou a me reconhecer e a falar do personagem. As pessoas acompanham realmente a novela. Fiquei feliz com a Beth tendo uma curva dramática de comédia. Faz diferença no teatro também. As pessoas vão para ver 'a Beth da novela', mas encontram a Bia. E tá tudo certo. Bia Guedes