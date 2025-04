James Cameron elege 7 melhores filmes de ficção científica; um é inesperado

Um dos diretores mais influentes do cinema, James Cameron, 70, é conhecido por unir tecnologia e grandes narrativas e tem no currículo o clássico "O Exterminador do Futuro" (1984) e o inovador "Avatar" (2009), ambos sucessos de público. Em entrevista à Empire, em 2022, o diretor elencou os filmes de ficção científica que mais gosta.

Top Sci-Fi de James Cameron

"2001: Uma Odisseia no Espaço" (1968), de Stanley Kubrick. O filme narra a jornada épica do homem ao cosmos, acompanhando a evolução da humanidade, o enigmático monólito negro e a inteligência artificial HAL 9000. A obra visual e filosófica que redefiniu a ficção científica no cinema é uma das verdadeiras obsessões de James Cameron. O longa venceu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais e foi indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte.