Morre Ted Kotcheff, diretor do filme 'Rambo', aos 94 anos

O cineasta Ted Kotcheff, conhecido por dirigir o clássico "Rambo - Programado para Matar" (1982), morreu hoje, aos 94 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por seu filho ao site TMZ. Segundo ele, Kotcheff faleceu cercado pela família em um hospital no México. A causa da morte não foi divulgada.

Com uma carreira marcada por produções intensas e versáteis, Kotcheff alcançou projeção mundial ao comandar o primeiro filme da franquia Rambo, estrelada por Sylvester Stallone. Produzido com um orçamento modesto de US$ 16 milhões, Rambo - Programado para Matar surpreendeu ao arrecadar mais de US$ 125 milhões ao redor do mundo.