Chico: História mais interessante do BBB 25 é a produção contra o elenco

Chico Barney não gostou da forma como as coisas aconteceram no BBB 25 depois da dinâmica do Big Fone, que obrigou a dupla Eva e Renata —que o atenderam— a distribuir punições. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (30).

Para Chico, a tomada de decisões, que incluía deixar participantes acorrentados e até perder o show de quarta-feira (29), foi guiada para causar menos impacto no jogo. "Eu acho que isso vai contra tudo o que o Tadeu disse no dia anterior", opina o colunista do UOL.