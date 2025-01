BBB 25: Diego diz que estar amarrado a Thamiris foi 'escolha de Deus'

O ginasta ainda disse que estava "se apegando" às sisters, dando a entender se tratar de Renata e Eva. "As meninas, elas cresceram no meu conceito, não tem como não crescer", disse. "A gente está aqui sensível, a gente está carente. Só que, ao mesmo tempo, algumas coisas foram um pouco de choque de realidade para mim".

Thamiris reconheceu que teria passado pela mesma "saia justa" se fosse ao almoço do Big Fone com suas aliadas. "Se a gente estivesse lá, se eu estivesse com as meninas, a gente teria passado pela mesma situação. Estaria agora na mesma saia justa", afirmou.

Você imagina o quanto estaria sendo difícil pra gente. Está sendo bem difícil para elas, tá? Diego Hypolito