Lynn Painter e Alexene Follmuth trazem romances adultos à Bienal do Rio

As autoras de romances adultos Lynn Painter e Alexene Farol Follmuth estão confirmadas na Bienal do Livro Rio 2025, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de junho, no Riocentro, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Painter e Follmuth vão trazer novidades para os fãs de seus romances adultos. As autoras norte-americanas marcarão presença no palco Apoteose, que terá curadoria de Thalita Rebouças, Clara Alves, Rosane Svertman e Clélia Bessa.

Lynn Painter vai comparecer à bienal no dia 14 de junho. A chegada da escritora ao Brasil vai coincidir com o lançamento de seu novo romance, "Sorte no amor" (Intrínseca), e vai seguir o mesmo universo de seu sucesso "Amor por engano" (Intrínseca). A autora, que se tornou um fenômeno no TikTok e entre o público jovem, já vendeu mais de 350 mil exemplares no Brasil.