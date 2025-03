Indiebookday: Um dia para as livrarias e editoras independentes

Livrarias e editoras pequenas, com curadoria bem definida do que editam ou colocam em suas prateleiras. Um negócio que costuma ter a cara —e o perfil intelectual— dos donos, normalmente as pessoas à frente da operação no dia a dia. São eles mesmos os editores ou livreiros. Há grana envolvida e expectativa de lucro, claro, mas as cifras não são a única razão da coisa existir.

Esboço um caminho para definir o que é uma editora ou uma livraria independente. Desconfio um pouco desse termo. Sempre somos dependentes de algo, de outras pessoas. Entendo, no entanto, a diferença entre quem edita uma dúzia de livros por ano ou tem uma loja em algum canto da cidade de concorrentes que precisam prestar contar a acionistas ou fazem malabarismos financeiros para manter toda uma cadeia de lojas onde o livro é tratado como produto qualquer.

Como escrevi ao falar sobre a feira Miolo(s), atentar-se ao que essas editoras estão publicando e essas livrarias estão vendendo é um caminho para conhecer uma faceta criativa, aguerrida e apaixonada do mercado editorial. Um lado negligenciado por quem vive enfiado entre grandes lançamentos, nomes retumbantes e listas dos mais vendidos.