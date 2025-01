BBB 25: Giovanna promete tirar satisfações com Eva e Renata após almoço

Assistindo o almoço especial do Big Fone, Giovanna se chateia com uma declaração e promete tirar satisfações com Eva e Renata no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Renata disse que não entendeu o motivo de ter sido cobrada por comer o bolo da Xepa em dia de Cinema do Líder. Giovanna não gostou do que ouviu. "Eu quero que chegue, porque eu vou falar! Eu vou ficar ali na porta esperando. Eu vou falar", prometeu.