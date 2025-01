BBB 25: Giovanna define voto em Diego e Daniele Hypolito: 'Fizeram fofoca'

Gracyanne diz que não entendeu a situação como fofoca, mas sim como um desabafo. A influencer também pergunta quem falou que os irmãos ginastas contaram o jogo para Renata e Eva. "As próprias 'Renatas'. (...) Acho que foi fofoca para tirar o dele da reta", especulou Giovanna.

A influenciadora digital reforça que ainda não votaria nos atletas. "Eu não voto no Diego. (...) Acho que ele deu uma mancada sim, mas pô, eu gosto muito dele e da Dani", defendeu.

Giovanna, no entanto, discorda. "Se a gente não for, só a gente não vai, porque Mateus e Vitória já falaram que vão neles e Camilla e Thamiris também. Maike e Gabriel também; as Renatas, acredito que sim; os Joãos também, já estão no Paredão. (...) Aline e Vinícius também", concluiu.

