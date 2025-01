Fernanda Torres conta se já escolheu look para cerimônia do Oscar

Fernanda Torres, 59, contou se já escolheu seu look para a cerimônia do Oscar, premiação a qual está indicada como Melhor Atriz por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Torres estará na premiação do Oscar que acontece no dia 2 de março. Além da indicação de Fernanda como melhor atriz, "Ainda Estou Aqui" também está concorrendo como Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Nesta terça-feira (28), a atriz compareceu ao desfile de de alta-costura da Chanel. O evento ocorre no Grand Palais, em Paris.