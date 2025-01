Namorada de Belo é assaltada e tem arma apontada na cabeça no Rio

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Figliuzzi foi abordada por dois criminosos, que apontaram uma arma para sua cabeça. No momento do crime, a influenciadora ia ao dentista em um shopping localizado na zona norte da capital fluminense. As informações foram confirmadas por Splash junto à assessoria da famosa, em apuração do colunista Lucas Pasin.

Rayane estava sozinha no momento do assalto. Apesar do susto, ela não ficou ferida e passa bem. O carro da famosa, uma BMW X6, foi levado pelos criminosos, além de outros pertences pessoais.