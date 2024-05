Belo vive caso com influenciadora há mais de 1 ano; saiba detalhes

Ainda segundo fontes, Belo foi para o apartamento de Rayanne quando deixou a casa alugada em que morava com Gracyanne.

Conforme noticiado pela coluna, o cantor está comprando uma casa de R$ 10 milhões no bairro do Recreio, no Rio, mas, enquanto o imóvel não está pronto para morar, ele decidiu viver com a influenciadora.

De acordo com Leo Dias, o apartamento em que vive Rayanne foi financiado por Belo. O jornalista afirmou ainda que a influenciadora ganhou um carro zero do pagodeiro.

A assessoria de imprensa de Belo, procurada pela coluna, disse desconhecer o relacionamento até o momento e afirmou que ele não irá comentar. Rayanne também não retornou as mensagens.

Rayane tem 26 anos e possui uma conta fechada nas redes sociais com mais de 111 mil seguidores. Ela faz diversas publicidades e parcerias para marcas de produtos de beleza.