'Devem estar economizando', Boninho faz piada com orçamento do BBB 25

Após deixar a direção do BBB, Boninho fez uma piada sobre o orçamento do reality show ao ser questionado sobre uma mudança no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto o ex-Big Boss foca em sua carreira de 'garoto propaganda', uma seguidora o questionou do motivo que o BBB 25 não toca mais música na área externa às vésperas da eliminação. Toda terça-feira, o reality costumava a colocar algumas músicas escolhidas pelos emparedados para aliviar a tensão.