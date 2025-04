BBB 25: Parcial do UOL aponta vitória de participante com mais de 50%

Guilherme estava em segundo lugar da enquete. O fisioterapeuta tinha 29,45% dos votos.

Já João Pedro figurava em um cenário mais distante do prêmio do reality. O salva-vidas de rodeio acumulava apenas 9,72% dos votos.

O anúncio do vencedor será feito no programa ao vivo de amanhã. A edição está prevista para começar às 22h25 (horário de Brasília), logo após a novela "Vale Tudo".

