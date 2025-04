Na véspera da final, Tadeu se despede do estúdio do BBB 25

Na véspera da final do BBB 25 (Globo), durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt se "despediu" do estúdio da emissora.

O que aconteceu

Ao fim do programa ao vivo de hoje, Tadeu ressaltou que a final do BBB 25 será apresentada direto do gramado da casa: "Vai ser uma festa linda, cheia de convidados especiais."