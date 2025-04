Vitória entrou no BBB 25 com alma de Pipoca: 'Humildade pesou a favor'

Não deu para Vitória Strada: a atriz chegou na reta final do BBB 25, mas acabou sendo eliminada e não vai disputar o prêmio milionário. Sua participação foi um dos temas do Central Splash desta segunda-feira (21).

Vitória acabou sendo uma das protagonistas do jogo, tendo estado no centro de debates importantes —principalmente com as irmãs Thamiris e Camilla. Ela também se destacou por sua simpatia e humildade, segundo a análise de Bárbara Saryne, apresentadora do Central.