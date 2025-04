Vencedor do BBB 25 ganhará carro 0Km, além do prêmio em dinheiro

A poucas horas da grande final, a produção do BBB 25 pegou os confinados de surpresa com uma novidade de última hora. Além dos R$ 2,7 milhões, maior prêmio da história do reality, o vencedor desta edição também levará para casa um carro 0Km.

O que aconteceu

Anúncio foi feito na madrugada de hoje pelo repórter do BBB 25, Thiago Oliveira. Ele entrou na casa para um momento especial com os brothers, onde os confinados assistiram seus melhores momentos sentados em uma picape novinha.