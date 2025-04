Tadeu surge como dummy na reta final do BBB 25: 'Jornada dupla'

Na véspera da final do BBB 25 (Globo), durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt apareceu vestido como um dummy.

O que aconteceu

No início do programa ao vivo de hoje, um dummy convidou Guilherme, João Pedro e Renata para conhecer um espaço especial. Os finalistas encontraram uma galeria com itens que fizeram parte da temporada.