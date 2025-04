BBB 25: Vitória detalha reencontro com Daniel Rocha e surpresa do namorado

Fora do BBB 25 (Globo), Vitória Strada contou como foi o reencontro com o namorado Daniel Rocha e revelou a surpresa que recebeu do ator.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, Vitória contou que o reencontro com Daniel foi rápido e deixou um gosto de "quero mais": "Foi muito legal! Foi junto com a minha família também. Então foi um momento de muita emoção. Acho que a gente tem muita coisa para viver ainda. E precisamos matar a saudade."