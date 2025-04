Diego Hypolito revela que parou de seguir Gracyanne assim que deixou BBB 25

Ele disse que ainda questionou sua equipe por não ter tomado essa atitude antes, enquanto ele ainda estava confinado. "Eu falei com os meus administradores: 'Por que está seguindo ainda?'".

Gracyanne esteve bem próxima de Diego e sua irmã, Daniele, no BBB. No entanto, a influenciadora fitness teve algumas falas críticas contra os então aliados. Fábio Castro, marido de Daniele, chegou a ir até Renata na Vitrine do Seu Fifi pedir para que a esposa e o cunhado se afastassem de Gracy.

