Após BBB, Vitória dá 'coração partido' para Mateus: 'Preciso me desculpar'

Emoji de "mentiroso" para Gracyanne: "Não gostei das atitudes dela com o Diego. E fiquei sabendo que ela falou coisas de mim também."

Emoji de "mala" para Marcelo: "Chegou no início do jogo montando uma estratégia e desde cedo querendo focar em mim. Não consegui ter muita abertura com ele."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação: