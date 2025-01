Quem é Gordão da XJ, que ganhou casa e Porsche após perder 73 kg

O influenciador Gordão da XJ, de apenas 19 anos, ganhou uma casa após cumprir um desafio e perder 73 kg.

Quem é ele?

Sidney lida com a obesidade desde criança. Aos 11 anos, ele já pesava 100 kg. Aos 15, 150 kg. E quatro anos depois, seu peso mais que dobrou, chegando em 339kg.

Na 8ª série, Gordão da XJ largou o colégio devido ao bullying: "Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida. Estou ganhando um dinheirinho e quero emagrecer para fazer as coisas. Não posso fazer uma viagem internacional porque não caibo no banheiro do avião".