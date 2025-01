Gwyneth diz que seu virou peso de porta: os destinos do Oscar das estrelas

Famosa por ter "tirado" o prêmio de Fernanda Montenegro —que concorria por "Central do Brasil" naquele ano—, a estrela revelou em entrevista ao canal da revista americana Vogue em 2023 o destino insólito da sua cobiçada estatueta.

Gwyneth caminha pelo jardim de sua casa, quando o repórter aponta a câmera para o chão e comenta: "Que belo prêmio da Academia", comentou. A atriz, com bom humor, responde: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente". Após as críticas, um representante da atriz disse à Variety que a fala foi apenas uma brincadeira.

Jamie Lee Curtis (Melhor Atriz Coadjuvante por 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', em 2023)

A atriz deixa o Oscar no escritório em casa, mas ele ganhou alguns adereços: uma plaquinha que reflete sua identidade não-binária (com os pronomes elu/delu), um terceiro olho "esbugalhado" e um adereço com uma mini baleia —presente da atriz Stephanie Hsu, que foi visitar os cetáceos durante a estreia do filme no SXSW e marcou a ocasião com o presente para Jamie.

Adrien Brody (Melhor Ator por 'O Pianista', em 2003)