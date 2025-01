Veja os prêmios que 'Ainda Estou Aqui' pode ganhar além do Oscar

"Ainda Estou Aqui", primeiro filme original Globoplay, recebeu três indicações no Oscar 2025.

O que aconteceu

O longa teve indicações de melhor atriz, com Fernanda Torres, 39, melhor filme internacional e melhor filme, indicação inédita para o Brasil. O filme, com isso, se tornou a 14ª produção filmada no Brasil a marcar presença na maior premiação do cinema.

Além disso, o filme assinado de Walter Salles já conquistou outros prêmios importantes. Categorias como melhor roteiro no Festival de Veneza, e o Globo de Ouro de melhor atriz para a protagonista Fernanda Torres fazem parte da lista. "Ainda Estou Aqui" também coleciona indicações em outras premiações, como o Satellite Awards, o Critics Choice Awards e o BAFTA.