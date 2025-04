Em novos filmes, Globo homenageia novelas com Susana Vieira e ode ao Projac

Não vou ser modesta. Vou ser modesta para quê? Eu recebi com naturalidade esse convite. Foi uma troca. [...] Eu cresci junto com a TV Globo. A emissora tinha apenas 10 anos de vida quando eu cheguei. Ela está fazendo 60 anos, e 50 desses anos, eu dei para ela. E ela está me dando esse filme. Então acho que estou empatada com a empresa. Com muito orgulho e gratidão, mas estou empatada.

Susana Vieira

Valentina destaca as participações especiais do longa, que contará com grandes astros da televisão. "Foi uma honra trabalhar com a Susana, porque ela sempre foi uma diva, uma referência. Assim como a Vera Fischer, o Tony Ramos, o Ary Fontoura... Outro dia eu estava fazendo uma cena com os quatro... estava contracenando com a história da toda TV brasileira". O filme conta ainda com participações de Felipe Rocha, Georgiana Goes, Miá Mello, Antonio Pitanga, Cauã Reymond e Jéssica Ellen.

A história é inspirada na relação da roteirista Lívia Leite com a avó, Terezinha. "Sempre gostamos de assistir a filmes, novelas e séries. Quando não assistíamos juntas, estávamos conversando sobre o que vimos e fazendo indicações uma para outra. Quando tinha 16 anos e estava chegando a hora de escolher o que prestar no vestibular, comecei a assistir a filmes antigos com a minha avó. Foi o meu despertar. A partir daí, não tive dúvidas de que seguiria nessa carreira", conta, acrescentando que Renata Andrade e Thais Pontes, que também assinam o roteiro, trouxeram memórias semelhantes à história.

Nunca imaginei que o projeto chegaria ao nível de ser estrelado por nomes como Susana Vieira e Valentina Herszage. Minha avó também se sentiu muito honrada quando contei para ela. Susana e Valentina são atrizes de talento impressionante. O filme exigia drama e comédia de suas protagonistas e elas não só entregaram perfeitamente o tom em cada momento, mas souberam navegar com sutileza e sensibilidade por cada emoção.

Lívia Leite, roteirista de "Coisa de Novela"

Susana Vieira em cena de "Coisa de Novela", que protagoniza ao lado de Valentina Herszage Imagem: Divulgação

"Coisa de Novela" vai ao ar na próxima segunda-feira, na Sessão da Tarde.