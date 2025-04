Em filme, Edy Star pediu: 'faça enquanto estou vivo, ou não faça nada'

Edy Star, autodenominado primeiro artista brasileiro a se assumir gay, morreu hoje, aos 87 anos, por complicações de um acidente doméstico. A informação foi divulgada no perfil do músico. Em 2024, foi lançado o filme "Antes que me esqueçam, meu nome é Edy Star".

Faça enquanto estou vivo, ou não faça nada.

Edy Star, em filme

Após sua estreia no Festival Mix Brasil, em 2019, o documentário chegou aos cinemas somente em novembro do ano passado. Dirigido por Fernando Moraes, o filme retrata a trajetória do pioneiro do Glam no Brasil, com depoimentos do próprio artista e de ícones como Caetano Veloso e Zeca Baleiro. "Antes que me esqueçam, meu nome é Edy Star", não está disponível online.