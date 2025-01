Casa de 'Ainda Estou Aqui' pode ser comprada por R$ 13,9 milhões

"Ainda Estou Aqui" rendeu três indicações ao Oscar: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres, que viveu Eunice Paiva. Com toda a repercussão do longa, dirigido por Walter Salles, a casa onde ocorreram as gravações — que está à venda— virou ponto turístico no Rio.

O valor de venda é R$ 13,9 milhões e o aluguel mensal custa R$ 65 mil. "Depois do prêmio do Globo de Ouro, tivemos muita procura. Acreditamos que agora com as indicações ao Oscar, as buscas irão se intensificar", disse a Splash Jone Pereira, gerente da imobiliária JTavares.

A propriedade fica localizada na esquina da Rua Roquete Pinto com a Avenida João Luís Alves, na Urca. O gerente acredita que o imóvel deve ser vendido em breve. "Já vamos fazer uma nova campanha com ele nas mídias, com drone", diz o consultor.