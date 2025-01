À espera do Oscar: entramos na casa de 'Ainda Estou Aqui'

A gente sabia que isso iria acontecer, mas não vejo problema em a casa ter se tornado ponto turístico. Vamos chamar os amigos e assistir ao Oscar daqui, diretamente do set de gravação do filme, afirmou o proprietário, que preferiu não se identificar.

O jardim, que ocupa toda a entrada, combina com a atmosfera tranquila e arborizada da rua. Imagem: Daniele Dutra

Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, "Ainda Estou Aqui" retrata a história de Eunice Paiva, mãe do autor. Interpretada por Fernanda Torres, Eunice enfrenta as violências do regime militar após a prisão e desaparecimento do marido, o deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), no início dos anos 1970.

Por dentro da casa

Localizado na esquina da Rua Roquete Pinto com a Avenida João Luiz Alves, o casarão tem vista privilegiada para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Com cerca de 800m² de área construída, o imóvel originalmente contava com cinco suítes. Após a reforma, duas foram transformadas: uma em closet e outra em escritório, restando três suítes completas com varandas voltadas para o mar.

A fachada foi preservada devido ao seu valor histórico. O jardim, que preenche toda a entrada, de ponta a ponta, é composto por uma variedade de plantas que ornam com a rua tranquila e arborizada. Nos fundos, a piscina compõe o ambiente junto ao lounge e que, segundo o dono do imóvel, a equipe do filme desenvolveu o set de gravações.