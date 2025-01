BBB 25: Mateus critica jogo de Diego e Dani Hypolito para Vitória Strada

Mateus e Vitória Strada analisaram estratégias e o brother demonstrou insatisfação em jogar com Diego e Daniele Hypolito no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os dois comentaram a aproximação dos ex-ginastas com os integrantes do Quarto Nordeste. "Porque agora eles estão como nossos aliados, e a verdade é que eu estava conversando com a Dani no quarto agora, dando um toque nela. 'Várias vezes a gente foi tentar conversar com vocês, vocês se isolam'. A gente já correu atrás deles várias vezes", reclamou o arquiteto.