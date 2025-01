Milton Cunha conta reação de Viviane Araújo à elogio de Gracyanne no BBB

A Viviane falou. 'Que bacana , que direito, que legal'" . Milton Cunha

Milton reforçou ainda que só existe rivalidade no mundo do samba quando o desfile começa. "Fora isso é irmã. Não tem essa rivalidade absurda do futebol, por exemplo."

Ed Gama lembrou. "Tanto que naquele papo, a Gracyanne quando está falando das outras madrinhas de escola de samba ela exalta todas."

Como foi a conversa

Enquanto realizava sua rotina de exercícios no gramado da casa, Gracyanne recebeu a companhia de Marcelo, que puxou assunto com a musa. Após questionar sobre quantas horas a modelo passa na academia, o marido de Arleane começou a falar sobre o Carnaval.

Marcelo afirmou que o grande sonho de sua esposa é desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Demonstrando positividade, a dançarina garantiu que isso acontecerá após a dupla deixar o reality show. "Já até arrepiei", disse.