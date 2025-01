BBB 25: Diogo Almeida traça estratégia após definir indicação ao 2º Paredão

E aí eu fico nessa situação, porque ela tá com ele, é a dupla dela. Eu fico com medo, medo mesmo, de não indicar e depois quando ele pegar lá, me indicar. Diogo Almeida

Gabriel concordou com o ator. "Tanto que ele te colocou no Paredão."

Diogo, então, apontou que teme que eles vão ao Paredão contra Diego e Daniele e voltem. "Tem que ser alguém forte pra ir com Aline Vinícius. Daí eu pensei, será que os meninos vão votar no Diego e na coisa? Porque acho que... o jogo deles não tá um jogo forte. Então assim, olhando de fora... Não acho que sejam uma dupla que batendo com Vinícius e Aline, eles vão vencer."

Na conversa, Diego ainda disse achar que Mateus e Vitória Strada seriam uma boa dupla para enfrentar Aline e Vinícius no Paredão. Ele sugeriu que os amigos tentem colocar o casal no Paredão pela votação da casa.

BBB 25: Enquete UOL: qual dupla você quer que atenda ao Big Fone? Aline e Vinícius Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Daniele Hypolito e Diego Hypolito Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gabriel e Maike Divulgação/Globo Giovanna e Gracyanne Barbosa Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo João Gabriel e João Pedro Divulgação/Globo Mateus e Vitória Strada Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo