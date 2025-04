BBB 25: Sem duplas, participantes se revelaram muito mais interessantes

A saída de Joselma não comprometeu Guilherme em nada. Meu palpite é que, se ele não tivesse entrado com ela, teria conquistado ainda mais fãs. Aliás, assim como Guilherme, penso que muitos participantes seriam mais interessantes sem suas duplas. Pensem comigo:

Vilma ficou muito mais leve e divertida após a saída de Diogo; Vitória ganhou muito mais protagonismo do programa depois da eliminação de Mateus; Thamiris, se não tivesse ido para o paredão tão pouco tempo depois da irmã, Camilla, acredito que teria ido mais longe no jogo, pois, sozinha, se revelou muito mais sensível e afetuosa; João Pedro parece mais simpático longe do irmão, João Gabriel; Vinícius deixou de ser coadjuvante depois da saída de Aline. Antes disso, parecia que havia ido apenas para defender a amiga; Renata, que há tempos vem construindo uma boa torcida, parece ter ficado ainda mais forte depois que Eva, não tão expressiva, deixou a casa…

Isso é muito natural. Nós somos pessoas diferentes nos diferentes ambientes nos quais circulamos. Em casa, no trabalho, com os amigos, no bar, durante um culto de alguma religião… Em cada lugar somos de um jeito. Não é que a gente tenha múltiplas personalidades ou sejamos falsos, mas o entorno interfere no nosso modo de agir.

Quando levamos alguém da nossa vida para um ambiente diferente, é natural ter algum desconforto. É como ter a mãe com você na balada; levar o irmão para a sua turma de melhores amigos onde vocês falam sobre temas que, normalmente, não se fala em família; colocar um namorado ou namorada numa festa com seus colegas de trabalho… Provavelmente você já experimentou esse tipo de constrangimento.

Tenho a impressão de que, entrando sozinhos, os participantes se sentiriam muito mais livres para construir uma história marcante, sem medo do julgamento de alguém que trouxeram da vida fora da casa, de causar decepções a essas pessoas ou afetar negativamente suas duplas, indivíduos que amam tanto.

Para mim, o BBB das duplas nos mostrou que, livres de vínculos prévios, somos capazes de revelar aspectos mais autênticos e surpreendentes de nossas personalidades, proporcionando uma experiência mais rica, para os participantes e para o público. E você, gostou do BBB com duplas? Quer que a edição 26 seja assim? Deixe nos comentários.