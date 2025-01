Vinícius, do BBB 25, revela já ter cantado com estrela musical

Eva perguntou ao baiano se já se encontrou com a cantora Ivete Sangalo. O produtor de eventos responde surpreendendo os brothers. "Já cantei com ela", disse. Vinícius comentou ainda que começou a cantar a letra da música "Pra vida inteira", uma parceria da artista com Silva, e a estrela continuou a cantoria.

Quando a gente foi gravar um clipe, uma vez, a minha marcação ficava do lado dela. Aí eu pensei: 'Vou puxar uma música para ver se ela completa. Aí quando eu puxei a música, era dela com o Silva, uma música linda.

Vinícius

BBB 25: enquete UOL - Vinicius e Mateus devem formar casal na casa? Sim, eles combinam Não e o Mateus já tem namorado Não tenho opinião formada A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo